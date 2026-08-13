Preço de JargonQuest hoje

O preço ao vivo de JargonQuest (JQ) hoje é $ 0, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JQ para USD é de $ 0 por JQ.

JargonQuest ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,737, com um fornecimento em circulação de 3.06B JQ. Nas últimas 24 horas, JQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JQ movimentou-se -- na última hora e +4.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JargonQuest (JQ)

Capitalização de mercado $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K Fornecimento Circulante 3.06B 3.06B 3.06B Fornecimento total 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

A capitalização de mercado atual de JargonQuest é $ 56.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JQ é 3.06B, com um fornecimento total de 5534543102.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 102.60K.