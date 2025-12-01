Preço de Jakpot Games hoje

O preço ao vivo de Jakpot Games (JAKPOT) hoje é --, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAKPOT para USD é de -- por JAKPOT.

Jakpot Games ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,602, com um fornecimento em circulação de 987.01M JAKPOT. Nas últimas 24 horas, JAKPOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00464997, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JAKPOT movimentou-se 0.00% na última hora e +18.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jakpot Games (JAKPOT)

Capitalização de mercado $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Fornecimento Circulante 987.01M 987.01M 987.01M Fornecimento total 987,006,919.501999 987,006,919.501999 987,006,919.501999

A capitalização de mercado atual de Jakpot Games é $ 21.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAKPOT é 987.01M, com um fornecimento total de 987006919.501999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.60K.