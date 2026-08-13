Preço de Jager Hunter hoje

O preço ao vivo de Jager Hunter (JAGER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAGER para USD é de $ 0 por JAGER.

Jager Hunter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,456,367, com um fornecimento em circulação de 14,600.00T JAGER. Nas últimas 24 horas, JAGER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JAGER movimentou-se +0.00% na última hora e +3.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jager Hunter (JAGER)

Capitalização de mercado $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Fornecimento Circulante 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T Fornecimento total 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

A capitalização de mercado atual de Jager Hunter é $ 4.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAGER é 14,600.00T, com um fornecimento total de 1.46e+16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.46M.