Preço de Jack Potts by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Jack Potts by Virtuals (JACK) hoje é --, com uma variação de 2.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JACK para USD é de -- por JACK.

Jack Potts by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,180, com um fornecimento em circulação de 576.65M JACK. Nas últimas 24 horas, JACK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JACK movimentou-se -- na última hora e +0.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jack Potts by Virtuals (JACK)

Capitalização de mercado $ 44.18K$ 44.18K $ 44.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.61K$ 76.61K $ 76.61K Fornecimento Circulante 576.65M 576.65M 576.65M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Jack Potts by Virtuals é $ 44.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JACK é 576.65M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.61K.