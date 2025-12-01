Preço de ItForTheBiscuit hoje

O preço ao vivo de ItForTheBiscuit (RISK) hoje é --, com uma variação de 2.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RISK para USD é de -- por RISK.

ItForTheBiscuit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,474, com um fornecimento em circulação de 920.28M RISK. Nas últimas 24 horas, RISK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00139508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RISK movimentou-se -1.06% na última hora e +0.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ItForTheBiscuit (RISK)

Capitalização de mercado $ 61.47K$ 61.47K $ 61.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.47K$ 61.47K $ 61.47K Fornecimento Circulante 920.28M 920.28M 920.28M Fornecimento total 920,279,014.32497 920,279,014.32497 920,279,014.32497

A capitalização de mercado atual de ItForTheBiscuit é $ 61.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RISK é 920.28M, com um fornecimento total de 920279014.32497. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.47K.