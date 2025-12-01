Preço de It Coin hoje

O preço ao vivo de It Coin (IT) hoje é --, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IT para USD é de -- por IT.

It Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,705, com um fornecimento em circulação de 974.42M IT. Nas últimas 24 horas, IT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00278389, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IT movimentou-se -1.00% na última hora e -21.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de It Coin (IT)

Capitalização de mercado $ 61.71K$ 61.71K $ 61.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.71K$ 61.71K $ 61.71K Fornecimento Circulante 974.42M 974.42M 974.42M Fornecimento total 974,424,780.796738 974,424,780.796738 974,424,780.796738

