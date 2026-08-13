Preço de ISLAND Token hoje

O preço ao vivo de ISLAND Token (ISLAND) hoje é $ 0, com uma variação de 14.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ISLAND para USD é de $ 0 por ISLAND.

ISLAND Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 65,254, com um fornecimento em circulação de 136.54M ISLAND. Nas últimas 24 horas, ISLAND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.218554, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ISLAND movimentou-se -0.81% na última hora e -83.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.92K.

Informações de mercado de ISLAND Token (ISLAND)

Capitalização de mercado $ 65.25K$ 65.25K $ 65.25K Volume (24h) $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 354.90K$ 354.90K $ 354.90K Fornecimento Circulante 136.54M 136.54M 136.54M Fornecimento total 927,072,872.054899 927,072,872.054899 927,072,872.054899

A capitalização de mercado atual de ISLAND Token é $ 65.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.92K. A oferta em circulação de ISLAND é 136.54M, com um fornecimento total de 927072872.054899. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 354.90K.