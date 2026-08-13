Preço de IRVUS TOKEN hoje

O preço ao vivo de IRVUS TOKEN (IRVUS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRVUS para USD é de $ 0 por IRVUS.

IRVUS TOKEN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,591, com um fornecimento em circulação de 928.83M IRVUS. Nas últimas 24 horas, IRVUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IRVUS movimentou-se -- na última hora e -3.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IRVUS TOKEN (IRVUS)

Capitalização de mercado $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K Fornecimento Circulante 928.83M 928.83M 928.83M Fornecimento total 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

A capitalização de mercado atual de IRVUS TOKEN é $ 21.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IRVUS é 928.83M, com um fornecimento total de 928829647.2532263. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.59K.