Preço de IRL ANI hoje

O preço ao vivo de IRL ANI (URI) hoje é $ 0.00000765, com uma variação de 7.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de URI para USD é de $ 0.00000765 por URI.

IRL ANI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,629.08, com um fornecimento em circulação de 999.62M URI. Nas últimas 24 horas, URI foi negociado entre $ 0.00000763 (mínimo) e $ 0.0000088 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00006802, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000716.

No desempenho de curto prazo, URI movimentou-se +0.26% na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IRL ANI (URI)

Capitalização de mercado $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Fornecimento Circulante 999.62M 999.62M 999.62M Fornecimento total 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805

