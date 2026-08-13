Preço de Invest Zone hoje

O preço ao vivo de Invest Zone (IVFUN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IVFUN para USD é de $ 0 por IVFUN.

Invest Zone ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 143,351, com um fornecimento em circulação de 1.00B IVFUN. Nas últimas 24 horas, IVFUN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0425846, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IVFUN movimentou-se 0.00% na última hora e +3.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.40.

Informações de mercado de Invest Zone (IVFUN)

Capitalização de mercado $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K Volume (24h) $ 50.40$ 50.40 $ 50.40 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Invest Zone é $ 143.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 50.40. A oferta em circulação de IVFUN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.35K.