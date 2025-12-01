Preço de INVEST TO EARN hoje

O preço ao vivo de INVEST TO EARN (INVEST) hoje é $ 0.00000819, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INVEST para USD é de $ 0.00000819 por INVEST.

INVEST TO EARN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,774.6, com um fornecimento em circulação de 949.79M INVEST. Nas últimas 24 horas, INVEST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0000919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000811.

No desempenho de curto prazo, INVEST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de INVEST TO EARN (INVEST)

Capitalização de mercado $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Fornecimento Circulante 949.79M 949.79M 949.79M Fornecimento total 949,791,601.53 949,791,601.53 949,791,601.53

A capitalização de mercado atual de INVEST TO EARN é $ 7.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INVEST é 949.79M, com um fornecimento total de 949791601.53. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.77K.