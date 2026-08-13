Preço de Invesco Short Duration US Government Securities Fund hoje

O preço ao vivo de Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) hoje é $ 11.18, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USTB para USD é de $ 11.18 por USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 950,819,268, com um fornecimento em circulação de 85.08M USTB. Nas últimas 24 horas, USTB foi negociado entre $ 11.17 (mínimo) e $ 11.18 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.18, enquanto a mínima histórica foi de $ 10.29.

No desempenho de curto prazo, USTB movimentou-se 0.00% na última hora e +0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Capitalização de mercado $ 950.82M$ 950.82M $ 950.82M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 950.82M$ 950.82M $ 950.82M Fornecimento Circulante 85.08M 85.08M 85.08M Fornecimento total 85,080,021.562138 85,080,021.562138 85,080,021.562138

A capitalização de mercado atual de Invesco Short Duration US Government Securities Fund é $ 950.82M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de USTB é 85.08M, com um fornecimento total de 85080021.562138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 950.82M.