Qual é o preço atual de Inverse Finance?

Inverse Finance (INV) está sendo negociado a R$43.7023091608296000, refletindo uma variação de preço de 0.81% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Inverse Finance desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest, INV frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente INV está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, INV registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Inverse Finance?

Hoje há 710034.5535740537 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de INV?

Inverse Finance atualmente ocupa a posição de número #1448 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$31044707.11923140358000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Inverse Finance se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Inverse Finance se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest, INV demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.