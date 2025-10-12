Informações de preço de Inuki (INUKI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000794 $ 0.00000794 $ 0.00000794 Mínimo 24h $ 0.00000826 $ 0.00000826 $ 0.00000826 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Máximo 24h $ 0.00000826$ 0.00000826 $ 0.00000826 Máximo histórico $ 0.00054752$ 0.00054752 $ 0.00054752 Menor preço $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Variação de Preço (1h) +0.75% Alteração de Preço (1D) +2.34% Variação de Preço (7d) -27.74% Variação de Preço (7d) -27.74%

O preço em tempo real de Inuki (INUKI) é $0.00000829. Nas últimas 24 horas, INUKI foi negociado entre a mínima de $ 0.00000794 e a máxima de $ 0.00000826, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INUKI é $ 0.00054752, enquanto o mais baixo é $ 0.00000794.

Em termos de desempenho de curto prazo, INUKI variou +0.75% na última hora, +2.34% nas últimas 24 horas e -27.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Inuki (INUKI)

Capitalização de mercado $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,776,937.543794 999,776,937.543794 999,776,937.543794

A capitalização de mercado atual de Inuki é $ 8.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INUKI é 999.78M, com um fornecimento total de 999776937.543794. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.26K.