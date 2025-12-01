Preço de Inu Hariko hoje

O preço ao vivo de Inu Hariko (HARIKO) hoje é --, com uma variação de 11.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HARIKO para USD é de -- por HARIKO.

Inu Hariko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,386, com um fornecimento em circulação de 1.00B HARIKO. Nas últimas 24 horas, HARIKO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HARIKO movimentou-se -- na última hora e -19.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Inu Hariko (HARIKO)

Capitalização de mercado $ 36.39K$ 36.39K $ 36.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.39K$ 36.39K $ 36.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Inu Hariko é $ 36.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HARIKO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.39K.