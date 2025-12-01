Preço de Internet2 Fund hoje

O preço ao vivo de Internet2 Fund (BETANET) hoje é $ 0.00000721, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETANET para USD é de $ 0.00000721 por BETANET.

Internet2 Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,199.07, com um fornecimento em circulação de 998.70M BETANET. Nas últimas 24 horas, BETANET foi negociado entre $ 0.00000715 (mínimo) e $ 0.00000721 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0001301, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000627.

No desempenho de curto prazo, BETANET movimentou-se -- na última hora e -7.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Internet2 Fund (BETANET)

Capitalização de mercado $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Fornecimento Circulante 998.70M 998.70M 998.70M Fornecimento total 998,696,396.343446 998,696,396.343446 998,696,396.343446

A capitalização de mercado atual de Internet2 Fund é $ 7.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BETANET é 998.70M, com um fornecimento total de 998696396.343446. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.20K.