Qual é o preço atual de Internet Capital Memes?

Internet Capital Memes está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -4.09% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Internet Capital Memes é de R$0.0105737035372048947000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de ICM hoje?

A capitalização de mercado está em R$58002.9877218247392000, colocando o ativo no #9947 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Internet Capital Memes?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com ICM.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 990469383.862771 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Internet Capital Memes se enquadra?

Internet Capital Memes faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Stock market-themed, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de ICM?

Operar na rede -- permite que ICM aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.