Preço de International Rebuilding Trust hoje

O preço ao vivo de International Rebuilding Trust (IRT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRT para USD é de $ 0 por IRT.

International Rebuilding Trust ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,809.51, com um fornecimento em circulação de 999.99M IRT. Nas últimas 24 horas, IRT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00707436, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IRT movimentou-se -- na última hora e +9.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de International Rebuilding Trust (IRT)

Capitalização de mercado $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,986,720.315952 999,986,720.315952 999,986,720.315952

A capitalização de mercado atual de International Rebuilding Trust é $ 10.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IRT é 999.99M, com um fornecimento total de 999986720.315952. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.81K.