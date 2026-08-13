Preço de International Business Machines xStock hoje

O preço ao vivo de International Business Machines xStock (IBMX) hoje é $ 233.08, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IBMX para USD é de $ 233.08 por IBMX.

International Business Machines xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 970,022, com um fornecimento em circulação de 4.16K IBMX. Nas últimas 24 horas, IBMX foi negociado entre $ 233.0 (mínimo) e $ 238.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 340.56, enquanto a mínima histórica foi de $ 201.03.

No desempenho de curto prazo, IBMX movimentou-se -- na última hora e -0.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 389.87.

Informações de mercado de International Business Machines xStock (IBMX)

Capitalização de mercado $ 970.02K$ 970.02K $ 970.02K Volume (24h) $ 389.87$ 389.87 $ 389.87 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.45M$ 74.45M $ 74.45M Fornecimento Circulante 4.16K 4.16K 4.16K Fornecimento total 319,434.4885567324 319,434.4885567324 319,434.4885567324

A capitalização de mercado atual de International Business Machines xStock é $ 970.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 389.87. A oferta em circulação de IBMX é 4.16K, com um fornecimento total de 319434.4885567324. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.45M.