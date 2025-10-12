Informações de preço de InsurAce (INSUR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +5.99% Variação de Preço (7d) +5.99%

O preço em tempo real de InsurAce (INSUR) é $0.0034356. Nas últimas 24 horas, INSUR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INSUR é $ 15.2, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, INSUR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +5.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de InsurAce (INSUR)

Capitalização de mercado $ 236.67K$ 236.67K $ 236.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 343.56K$ 343.56K $ 343.56K Fornecimento Circulante 68.89M 68.89M 68.89M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de InsurAce é $ 236.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INSUR é 68.89M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 343.56K.