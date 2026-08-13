Preço de Instaclaw hoje

O preço ao vivo de Instaclaw (INSTACLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 9.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INSTACLAW para USD é de $ 0 por INSTACLAW.

Instaclaw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 291,488, com um fornecimento em circulação de 427.06M INSTACLAW. Nas últimas 24 horas, INSTACLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00262314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, INSTACLAW movimentou-se -0.35% na última hora e -7.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 194.08.

Informações de mercado de Instaclaw (INSTACLAW)

Capitalização de mercado $ 291.49K$ 291.49K $ 291.49K Volume (24h) $ 194.08$ 194.08 $ 194.08 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 682.54K$ 682.54K $ 682.54K Fornecimento Circulante 427.06M 427.06M 427.06M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Instaclaw é $ 291.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 194.08. A oferta em circulação de INSTACLAW é 427.06M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 682.54K.