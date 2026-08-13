Qual é o preço atual de Infraxa?

Infraxa está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.88% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como INFRA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.88% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se INFRA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Infraxa está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,DePIN,Believe.app Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,DePIN,Believe.app Ecosystem, INFRA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Infraxa hoje?

A capitalização de mercado de R$1343490.17367367317000 coloca INFRA no ranking #4341, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente INFRA está sendo negociado?

Infraxa gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de INFRA?

Com 999972693.6669774 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.