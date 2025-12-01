Preço de infraX hoje

O preço ao vivo de infraX (INFRA) hoje é $ 0.314921, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INFRA para USD é de $ 0.314921 por INFRA.

infraX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 314,921, com um fornecimento em circulação de 1.00M INFRA. Nas últimas 24 horas, INFRA foi negociado entre $ 0.311997 (mínimo) e $ 0.315294 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 45.71, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.209532.

No desempenho de curto prazo, INFRA movimentou-se -- na última hora e +14.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de infraX (INFRA)

Capitalização de mercado $ 314.92K$ 314.92K $ 314.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 314.92K$ 314.92K $ 314.92K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de infraX é $ 314.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFRA é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 314.92K.