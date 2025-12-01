Preço de Infinitar Governance Token hoje

O preço ao vivo de Infinitar Governance Token (IGT) hoje é --, com uma variação de 3.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IGT para USD é de -- por IGT.

Infinitar Governance Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 331,520, com um fornecimento em circulação de 468.53M IGT. Nas últimas 24 horas, IGT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.680328, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IGT movimentou-se +0.03% na última hora e -42.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Infinitar Governance Token (IGT)

Capitalização de mercado $ 331.52K$ 331.52K $ 331.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 707.57K$ 707.57K $ 707.57K Fornecimento Circulante 468.53M 468.53M 468.53M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

