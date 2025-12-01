Preço de InfiniFi USD hoje

O preço ao vivo de InfiniFi USD (IUSD) hoje é $ 0.999598, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IUSD para USD é de $ 0.999598 por IUSD.

InfiniFi USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,071,477, com um fornecimento em circulação de 164.14M IUSD. Nas últimas 24 horas, IUSD foi negociado entre $ 0.999486 (mínimo) e $ 0.999946 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.903172.

No desempenho de curto prazo, IUSD movimentou-se +0.00% na última hora e -0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de InfiniFi USD (IUSD)

Capitalização de mercado $ 164.07M$ 164.07M $ 164.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.07M$ 164.07M $ 164.07M Fornecimento Circulante 164.14M 164.14M 164.14M Fornecimento total 164,143,244.940662 164,143,244.940662 164,143,244.940662

A capitalização de mercado atual de InfiniFi USD é $ 164.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IUSD é 164.14M, com um fornecimento total de 164143244.940662. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.07M.