Preço de Index Token hoje

O preço ao vivo de Index Token (IT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IT para USD é de -- por IT.

Index Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,413.54, com um fornecimento em circulação de 10.00B IT. Nas últimas 24 horas, IT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000929, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Index Token (IT)

Capitalização de mercado $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

