Preço de IncogniFi hoje

O preço ao vivo de IncogniFi (INFI) hoje é $ 0.01049225, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INFI para USD é de $ 0.01049225 por INFI.

IncogniFi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,443.02, com um fornecimento em circulação de 900.00K INFI. Nas últimas 24 horas, INFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04518864, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01045461.

No desempenho de curto prazo, INFI movimentou-se -- na última hora e +0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IncogniFi (INFI)

Capitalização de mercado $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Fornecimento Circulante 900.00K 900.00K 900.00K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

