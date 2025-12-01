Preço de INC Reward Service hoje

O preço ao vivo de INC Reward Service (IRS) hoje é --, com uma variação de 12.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRS para USD é de -- por IRS.

INC Reward Service ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 233,322, com um fornecimento em circulação de 1.56T IRS. Nas últimas 24 horas, IRS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000918, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IRS movimentou-se +6.67% na última hora e +2.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de INC Reward Service (IRS)

Capitalização de mercado $ 233.32K$ 233.32K $ 233.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 233.32K$ 233.32K $ 233.32K Fornecimento Circulante 1.56T 1.56T 1.56T Fornecimento total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

A capitalização de mercado atual de INC Reward Service é $ 233.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IRS é 1.56T, com um fornecimento total de 1555369000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 233.32K.