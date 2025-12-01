Preço de Imagen Network hoje

O preço ao vivo de Imagen Network (IMAGE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IMAGE para USD é de -- por IMAGE.

Imagen Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,459,175, com um fornecimento em circulação de 5.00B IMAGE. Nas últimas 24 horas, IMAGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03800209, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IMAGE movimentou-se -- na última hora e -25.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

