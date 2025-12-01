Preço de Illusion of Trader hoje

O preço ao vivo de Illusion of Trader (RETARD) hoje é $ 0.00000447, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RETARD para USD é de $ 0.00000447 por RETARD.

Illusion of Trader ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,457.08, com um fornecimento em circulação de 998.13M RETARD. Nas últimas 24 horas, RETARD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00007062, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000044.

No desempenho de curto prazo, RETARD movimentou-se -- na última hora e -3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Illusion of Trader (RETARD)

Capitalização de mercado $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Fornecimento Circulante 998.13M 998.13M 998.13M Fornecimento total 998,128,623.867194 998,128,623.867194 998,128,623.867194

A capitalização de mercado atual de Illusion of Trader é $ 4.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETARD é 998.13M, com um fornecimento total de 998128623.867194. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.46K.