Preço de Illusion of Life hoje

O preço ao vivo de Illusion of Life (SPARK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPARK para USD é de $ 0 por SPARK.

Illusion of Life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 131,765, com um fornecimento em circulação de 999.57M SPARK. Nas últimas 24 horas, SPARK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.064331, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPARK movimentou-se -0.68% na última hora e -11.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.66K.

Informações de mercado de Illusion of Life (SPARK)

Capitalização de mercado $ 131.77K$ 131.77K $ 131.77K Volume (24h) $ 25.66K$ 25.66K $ 25.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.77K$ 131.77K $ 131.77K Fornecimento Circulante 999.57M 999.57M 999.57M Fornecimento total 999,573,975.408693 999,573,975.408693 999,573,975.408693

A capitalização de mercado atual de Illusion of Life é $ 131.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.66K. A oferta em circulação de SPARK é 999.57M, com um fornecimento total de 999573975.408693. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.77K.