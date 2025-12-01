Preço de Iggy The Iguana hoje

O preço ao vivo de Iggy The Iguana (IGGY) hoje é $ 0.00003247, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IGGY para USD é de $ 0.00003247 por IGGY.

Iggy The Iguana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,472, com um fornecimento em circulação de 1.00B IGGY. Nas últimas 24 horas, IGGY foi negociado entre $ 0.00003194 (mínimo) e $ 0.00003277 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00110577, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000169.

No desempenho de curto prazo, IGGY movimentou-se -- na última hora e +25.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Iggy The Iguana (IGGY)

Capitalização de mercado $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

