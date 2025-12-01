Preço de Idle Network hoje

O preço ao vivo de Idle Network (IDLE) hoje é $ 0.00733572, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDLE para USD é de $ 0.00733572 por IDLE.

Idle Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 545,070, com um fornecimento em circulação de 74.30M IDLE. Nas últimas 24 horas, IDLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.74, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00144241.

No desempenho de curto prazo, IDLE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Idle Network (IDLE)

Capitalização de mercado $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Fornecimento Circulante 74.30M 74.30M 74.30M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

