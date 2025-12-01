Preço de Ideaology hoje

O preço ao vivo de Ideaology (IDEA) hoje é $ 0.00002677, com uma variação de 6.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDEA para USD é de $ 0.00002677 por IDEA.

Ideaology ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,384.04, com um fornecimento em circulação de 500.00M IDEA. Nas últimas 24 horas, IDEA foi negociado entre $ 0.00002474 (mínimo) e $ 0.00002925 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.963831, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001744.

No desempenho de curto prazo, IDEA movimentou-se -0.00% na última hora e +14.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ideaology (IDEA)

Capitalização de mercado $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ideaology é $ 13.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDEA é 500.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.38K.