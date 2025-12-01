Preço de IdeaFoundry Subsidies Agent hoje

O preço ao vivo de IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) hoje é $ 0.00000959, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUBS para USD é de $ 0.00000959 por SUBS.

IdeaFoundry Subsidies Agent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,593.39, com um fornecimento em circulação de 1.00B SUBS. Nas últimas 24 horas, SUBS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00011115, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000848.

No desempenho de curto prazo, SUBS movimentou-se -- na última hora e -5.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Capitalização de mercado $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

