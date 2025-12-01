Preço de Icopax hoje

O preço ao vivo de Icopax ($IPAX) hoje é $ 0.00133893, com uma variação de 6.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $IPAX para USD é de $ 0.00133893 por $IPAX.

Icopax ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 401,678, com um fornecimento em circulação de 300.00M $IPAX. Nas últimas 24 horas, $IPAX foi negociado entre $ 0.00125845 (mínimo) e $ 0.00140565 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.054483, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00117086.

No desempenho de curto prazo, $IPAX movimentou-se +0.40% na última hora e -14.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Icopax ($IPAX)

Capitalização de mercado $ 401.68K$ 401.68K $ 401.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 401.68K$ 401.68K $ 401.68K Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

