Preço de Ice Land hoje

O preço ao vivo de Ice Land (ICELAND) hoje é --, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ICELAND para USD é de -- por ICELAND.

Ice Land ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 163,372, com um fornecimento em circulação de 420.69T ICELAND. Nas últimas 24 horas, ICELAND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ICELAND movimentou-se -- na última hora e +4.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ice Land (ICELAND)

Capitalização de mercado $ 163.37K$ 163.37K $ 163.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.37K$ 163.37K $ 163.37K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ice Land é $ 163.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ICELAND é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 163.37K.