Preço de ICCM hoje

O preço ao vivo de ICCM (ICCM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ICCM para USD é de $ 0 por ICCM.

ICCM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,087.56, com um fornecimento em circulação de 441.02M ICCM. Nas últimas 24 horas, ICCM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ICCM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ICCM (ICCM)

Capitalização de mercado $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Fornecimento Circulante 441.02M 441.02M 441.02M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ICCM é $ 15.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ICCM é 441.02M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.09K.