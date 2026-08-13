Preço de Ibiza Final Boss hoje

O preço ao vivo de Ibiza Final Boss (BOSS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOSS para USD é de $ 0 por BOSS.

Ibiza Final Boss ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 96,753, com um fornecimento em circulação de 930.27M BOSS. Nas últimas 24 horas, BOSS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.217811, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOSS movimentou-se -0.39% na última hora e +0.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.96.

Informações de mercado de Ibiza Final Boss (BOSS)

Capitalização de mercado $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Volume (24h) $ 4.96$ 4.96 $ 4.96 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Fornecimento Circulante 930.27M 930.27M 930.27M Fornecimento total 930,265,988.150382 930,265,988.150382 930,265,988.150382

A capitalização de mercado atual de Ibiza Final Boss é $ 96.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.96. A oferta em circulação de BOSS é 930.27M, com um fornecimento total de 930265988.150382. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.75K.