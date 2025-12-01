Preço de iAero Protocol LIQ hoje

O preço ao vivo de iAero Protocol LIQ (LIQ) hoje é $ 0.098428, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIQ para USD é de $ 0.098428 por LIQ.

iAero Protocol LIQ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,315,070, com um fornecimento em circulação de 13.85M LIQ. Nas últimas 24 horas, LIQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.122092, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.075217.

No desempenho de curto prazo, LIQ movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de iAero Protocol LIQ (LIQ)

Capitalização de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Fornecimento Circulante 13.85M 13.85M 13.85M Fornecimento total 32,222,506.48444286 32,222,506.48444286 32,222,506.48444286

