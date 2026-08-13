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O preço ao vivo de I Choose Rich Everytime hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NICK é de 20,017 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NICK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de I Choose Rich Everytime hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NICK é de 20,017 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NICK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de I Choose Rich Everytime (NICK)

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Preço em tempo real de 1 NICK para USD

$0.00002005
$0.00002005$0.00002005
-0.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de I Choose Rich Everytime (NICK)
Última atualização da página: 2026-08-13 16:45:26 (UTC+8)

Preço de I Choose Rich Everytime hoje

O preço ao vivo de I Choose Rich Everytime (NICK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NICK para USD é de $ 0 por NICK.

I Choose Rich Everytime ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,017, com um fornecimento em circulação de 999.99M NICK. Nas últimas 24 horas, NICK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00215065, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NICK movimentou-se -0.39% na última hora e -15.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de I Choose Rich Everytime (NICK)

$ 20.02K
$ 20.02K$ 20.02K

--
----

$ 20.02K
$ 20.02K$ 20.02K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,535.0
999,989,535.0 999,989,535.0

A capitalização de mercado atual de I Choose Rich Everytime é $ 20.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NICK é 999.99M, com um fornecimento total de 999989535.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.02K.

Histórico de preço de I Choose Rich Everytime USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00215065
$ 0.00215065$ 0.00215065

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

+0.18%

-15.57%

-15.57%

Histórico de preços de I Choose Rich Everytime (NICK) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de I Choose Rich Everytime em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de I Choose Rich Everytime em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de I Choose Rich Everytime em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de I Choose Rich Everytime em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.18%
30 dias$ 0-31.56%
60 dias$ 0-13.56%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para I Choose Rich Everytime

Previsão de preço de I Choose Rich Everytime (NICK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NICK em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de I Choose Rich Everytime (NICK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de I Choose Rich Everytime pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço I Choose Rich Everytime pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NICK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de I Choose Rich Everytime.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de I Choose Rich Everytime (NICK)

Site oficial

Categoria :

MemeParody MemeSolana Ecosystem

Sobre I Choose Rich Everytime

Qual é o preço atual de I Choose Rich Everytime?

I Choose Rich Everytime está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de 0.18% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está NICK hoje?

A volatilidade do preço de NICK nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para I Choose Rich Everytime?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$ (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação NICK gerou?

Nas últimas 24 horas, NICK acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.0107784829354057545000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para I Choose Rich Everytime?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como NICK se compara a outros tokens de Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme?

Dentro da categoria Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme, NICK mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre I Choose Rich Everytime

Última atualização da página: 2026-08-13 16:45:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o I Choose Rich Everytime (NICK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01571
$0.01571$0.01571

-44.89%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02095
$0.02095$0.02095

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$0.2698
$0.2698$0.2698

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$0.28176
$0.28176$0.28176

-13.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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$0.009131
$0.009131$0.009131

-5.67%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002910
$0.0002910$0.0002910

+16.40%

Bitway

Bitway

BTW

$0.252727
$0.252727$0.252727

+15.34%

aPriori

aPriori

APR

$0.47122
$0.47122$0.47122

+9.23%

Lorenzo Protocol

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$0.03975$0.03975

+9.20%

Grvt

Grvt

GRVT

$0.3337
$0.3337$0.3337

+3.89%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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