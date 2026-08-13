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O preço ao vivo de I am become billionaire hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de IAM é de 9,748.8 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IAM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de I am become billionaire hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de IAM é de 9,748.8 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IAM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de I am become billionaire (IAM)

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Preço em tempo real de 1 IAM para USD

$0.00000975
$0.00000975$0.00000975
-1.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de I am become billionaire (IAM)
Última atualização da página: 2026-08-13 16:44:57 (UTC+8)

Preço de I am become billionaire hoje

O preço ao vivo de I am become billionaire (IAM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IAM para USD é de $ 0 por IAM.

I am become billionaire ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,748.8, com um fornecimento em circulação de 999.91M IAM. Nas últimas 24 horas, IAM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IAM movimentou-se +0.03% na última hora e -25.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de I am become billionaire (IAM)

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

999.91M
999.91M 999.91M

999,905,910.63391
999,905,910.63391 999,905,910.63391

A capitalização de mercado atual de I am become billionaire é $ 9.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IAM é 999.91M, com um fornecimento total de 999905910.63391. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.75K.

Histórico de preço de I am become billionaire USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-1.42%

-25.12%

-25.12%

Histórico de preços de I am become billionaire (IAM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de I am become billionaire em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de I am become billionaire em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de I am become billionaire em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de I am become billionaire em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.42%
30 dias$ 0-30.19%
60 dias$ 0-53.36%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para I am become billionaire

Previsão de preço de I am become billionaire (IAM) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de IAM em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de I am become billionaire (IAM) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de I am become billionaire pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço I am become billionaire pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de IAM para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de I am become billionaire.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de I am become billionaire (IAM)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre I am become billionaire

Qual é o preço atual de I am become billionaire?

O preço em tempo real de I am become billionaire (IAM) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como I am become billionaire está posicionado no mercado?

I am become billionaire ocupa atualmente a posição de número #10315 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$48858.379764575184000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de IAM?

A oferta circulante de IAM é de 999905910.63391 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de I am become billionaire?

Nas últimas 24 horas, I am become billionaire teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante I am become billionaire está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

I am become billionaire atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de IAM hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de I am become billionaire?

A movimentação atual do preço de -1.42% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre I am become billionaire

Última atualização da página: 2026-08-13 16:44:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o I am become billionaire (IAM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.01810
$0.01810$0.01810

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Thinking Cat

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$0.02057
$0.02057$0.02057

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$0.2694$0.2694

+10.86%

DAPPOS

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$0.28097
$0.28097$0.28097

-13.96%

The Toad Pepe

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$0.009370
$0.009370$0.009370

-3.20%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002931
$0.0002931$0.0002931

+17.24%

Bitway

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$0.252336$0.252336

+15.16%

aPriori

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$0.49189
$0.49189$0.49189

+14.02%

Lorenzo Protocol

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$0.03924$0.03924

+7.80%

Grvt

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GRVT

$0.3332
$0.3332$0.3332

+3.73%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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