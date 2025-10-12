Informações de preço de Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 23.49 $ 23.49 $ 23.49 Mínimo 24h $ 26.43 $ 26.43 $ 26.43 Máximo 24h Mínimo 24h $ 23.49$ 23.49 $ 23.49 Máximo 24h $ 26.43$ 26.43 $ 26.43 Máximo histórico $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Menor preço $ 15.48$ 15.48 $ 15.48 Variação de Preço (1h) -0.36% Alteração de Preço (1D) -3.25% Variação de Preço (7d) -30.98% Variação de Preço (7d) -30.98%

O preço em tempo real de Hypha Staked AVAX (STAVAX) é $24.21. Nas últimas 24 horas, STAVAX foi negociado entre a mínima de $ 23.49 e a máxima de $ 26.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STAVAX é $ 67.01, enquanto o mais baixo é $ 15.48.

Em termos de desempenho de curto prazo, STAVAX variou -0.36% na última hora, -3.25% nas últimas 24 horas e -30.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Capitalização de mercado $ 32.73M$ 32.73M $ 32.73M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.73M$ 32.73M $ 32.73M Fornecimento Circulante 1.35M 1.35M 1.35M Fornecimento total 1,354,700.275124914 1,354,700.275124914 1,354,700.275124914

A capitalização de mercado atual de Hypha Staked AVAX é $ 32.73M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAVAX é 1.35M, com um fornecimento total de 1354700.275124914. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.73M.