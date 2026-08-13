Preço de Hyperlane USD Coin hoje

O preço ao vivo de Hyperlane USD Coin (HUSDC) hoje é $ 0.987561, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUSDC para USD é de $ 0.987561 por HUSDC.

Hyperlane USD Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 349,462, com um fornecimento em circulação de 353.86K HUSDC. Nas últimas 24 horas, HUSDC foi negociado entre $ 0.93702 (mínimo) e $ 1.011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.53, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.671749.

No desempenho de curto prazo, HUSDC movimentou-se -1.51% na última hora e +1.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.90K.

Informações de mercado de Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Capitalização de mercado $ 349.46K$ 349.46K $ 349.46K Volume (24h) $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 349.47K$ 349.47K $ 349.47K Fornecimento Circulante 353.86K 353.86K 353.86K Fornecimento total 353,863.541697 353,863.541697 353,863.541697

A capitalização de mercado atual de Hyperlane USD Coin é $ 349.46K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.90K. A oferta em circulação de HUSDC é 353.86K, com um fornecimento total de 353863.541697. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 349.47K.