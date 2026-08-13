Preço de Hyperbet by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Hyperbet by Virtuals (HBET) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HBET para USD é de $ 0 por HBET.

Hyperbet by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,031, com um fornecimento em circulação de 505.10M HBET. Nas últimas 24 horas, HBET foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HBET movimentou-se -- na última hora e -2.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.97.

Informações de mercado de Hyperbet by Virtuals (HBET)

Capitalização de mercado $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Volume (24h) $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.03K$ 101.03K $ 101.03K Fornecimento Circulante 505.10M 505.10M 505.10M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hyperbet by Virtuals é $ 51.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.97. A oferta em circulação de HBET é 505.10M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.03K.