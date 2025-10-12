Informações de preço de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 36.12 Máximo 24h $ 41.56 Máximo histórico $ 60.1 Menor preço $ 29.65 Variação de Preço (1h) +1.58% Alteração de Preço (1D) -2.85% Variação de Preço (7d) -23.77%

O preço em tempo real de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) é $38.77. Nas últimas 24 horas, HBHYPE foi negociado entre a mínima de $ 36.12 e a máxima de $ 41.56, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HBHYPE é $ 60.1, enquanto o mais baixo é $ 29.65.

Em termos de desempenho de curto prazo, HBHYPE variou +1.58% na última hora, -2.85% nas últimas 24 horas e -23.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Capitalização de mercado $ 26.04M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.04M Fornecimento Circulante 672.21K Fornecimento total 672,207.0373630252

A capitalização de mercado atual de Hyperbeat Ultra HYPE é $ 26.04M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBHYPE é 672.21K, com um fornecimento total de 672207.0373630252. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.04M.