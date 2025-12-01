Preço de HypeFun hoje

O preço ao vivo de HypeFun (HYFU) hoje é $ 0.00002529, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYFU para USD é de $ 0.00002529 por HYFU.

HypeFun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,288, com um fornecimento em circulação de 1.00B HYFU. Nas últimas 24 horas, HYFU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00017933, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002519.

No desempenho de curto prazo, HYFU movimentou-se -- na última hora e -13.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HypeFun (HYFU)

Capitalização de mercado $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

