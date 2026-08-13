Preço de HydraDAO hoje

O preço ao vivo de HydraDAO (HYDRA) hoje é $ 0.02483728, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYDRA para USD é de $ 0.02483728 por HYDRA.

HydraDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 292,445, com um fornecimento em circulação de 11.77M HYDRA. Nas últimas 24 horas, HYDRA foi negociado entre $ 0.02436934 (mínimo) e $ 0.0250843 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.073215, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01350254.

No desempenho de curto prazo, HYDRA movimentou-se +0.11% na última hora e -0.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 436.11.

Informações de mercado de HydraDAO (HYDRA)

Capitalização de mercado $ 292.45K$ 292.45K $ 292.45K Volume (24h) $ 436.11$ 436.11 $ 436.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 462.64K$ 462.64K $ 462.64K Fornecimento Circulante 11.77M 11.77M 11.77M Fornecimento total 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

A capitalização de mercado atual de HydraDAO é $ 292.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 436.11. A oferta em circulação de HYDRA é 11.77M, com um fornecimento total de 18626878.7894962. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 462.64K.