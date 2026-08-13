Preço de HYBUX hoje

O preço ao vivo de HYBUX (HYBUX) hoje é $ 0, com uma variação de 21.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYBUX para USD é de $ 0 por HYBUX.

HYBUX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,389, com um fornecimento em circulação de 4.35B HYBUX. Nas últimas 24 horas, HYBUX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00346251, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HYBUX movimentou-se -3.04% na última hora e +84.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HYBUX (HYBUX)

Capitalização de mercado $ 97.39K$ 97.39K $ 97.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 223.68K$ 223.68K $ 223.68K Fornecimento Circulante 4.35B 4.35B 4.35B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HYBUX é $ 97.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYBUX é 4.35B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 223.68K.