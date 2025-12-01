Preço de hushr hoje

O preço ao vivo de hushr (HUSHR) hoje é $ 0.00008258, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUSHR para USD é de $ 0.00008258 por HUSHR.

hushr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,257.59, com um fornecimento em circulação de 100.00M HUSHR. Nas últimas 24 horas, HUSHR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04141756, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000759.

No desempenho de curto prazo, HUSHR movimentou-se -- na última hora e +1.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de hushr (HUSHR)

Capitalização de mercado $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de hushr é $ 8.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUSHR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.26K.